В Москве начались локальные перекрытия дорог, сообщает департамент транспорта. По данным ЦОДД, сейчас в городе трафик движения оценивается в 4 балла, вечером ожидается до 7 баллов.

Движение временно закрыто на Боровицкой площади; на Большом Каменном мосту; на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь; на съездах с внутренней и внешней сторон ТТК на Кутузовский проспект; на съезде с МКАД на Можайское шоссе по направлению в область.

В вечерний час пик возможны затруднения в центре, на Садовом кольце, на ТТК, МКАД, на вылетных магистралях, ведущих в область.