Собянин и Миллер дали старт строительству новых энергоблоков на московских ТЭЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер во вторник, 4 апреля, дали старт строительству новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 ПАО «Мосэнерго».

Глава города подчеркнул, что Московский регион, несмотря на все сложности, продолжает активно развиваться.

— Ежегодно вводятся десятки новых промышленных предприятий, создаются индустриальные кластеры, много строится новых линий метрополитена, реконструируются пригородные железные дороги, вводятся новые трамвайные линии. (...) Все это требует дополнительных мощностей, — отметил он.

Собянин добавил, что за последние пять лет в несколько раз выросло потребление мощности электроэнергии дата-центрами, ЦОД, что также является дополнительным вызовом для энергосистемы столичного региона и страны. Он выразил уверенность, что все планы по развитию городской энергосистемы будут реализованы.

В свою очередь Миллер сообщил, что в результате ввода в эксплуатацию новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 Москва получит 500 мегаватт дополнительных мощностей.

— Два энергоблока дадут дополнительную электромощность 500 МВт, и я хочу отметить, что мы будем строить — Сергей Семенович, я вам это обещаю — быстро и качественно, и все мощности будут введены в 2028 году, а первые мощности будут введены в конце 2027 года, — передает слова Миллера агентство городских новостей «Москва».

Ранее Собянин сообщил, что столичные эксперты продолжают активно модернизировать городские теплоэлектроцентрали. Эти работы направлены на повышение эффективности, обеспечение безопасности энергосистемы и создание резервов мощности.