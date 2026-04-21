Москвичам раскрыли причину похолодания

Москва и область попали в холодный тыл южного циклона — поэтому температура воздуха резко снизилась. Причину похолодания в столичном регионе раскрыла ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет РИА Новости.

На этом фоне в столице и Подмосковье усилился ветер, возникли осадки, а температура воздуха упала до нуля градусов Цельсия.

«Кошмар для апреля, особенно когда хочется тепла, но такая погода продлится всю эту неделю», — подчеркнула синоптик.

Паршина отметила, что погода на текущей неделе окажется на три-четыре градуса ниже климатической нормы.

В Москве пойдет снег

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что весной сложнее всего прогнозировать погоду из-за ее переменчивого характера. Гораздо легче, по словам синоптика, составлять прогнозы погоды осенью и зимой — в эти сезоны осадки более предсказуемы из-за площадного характера и горизонтального движения.