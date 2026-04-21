Чайки в "Лосином острове" готовятся выводить птенцов

В национальном парке "Лосиный остров" на Верхнеяузском водно-болотном комплексе чайки готовятся выводить птенцов, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Орнитологи зафиксировали первые кладки яиц. Специалисты отметили, что речь идет о крупнейшей колонии чаек Московского региона.

"Яйца – оливково-серые, темно-песочные или табачно-бурые с пятнышками. Такой индивидуальный орнамент маскирует кладку и помогает чайкам узнавать свои яйца", – указано в сообщении.

Яйца высиживают оба родителя, но чаще в гнезде сидит самка. Самец в это время добывает корм и охраняет территорию.

Примерно через 20–30 дней на свет появятся два-три птенца. В нацпарке добавили, что гнездовой период длится с апреля по июль, птицы за это время успевают вывести потомство дважды.

В августе чайки будут готовиться к осеннему перелету в теплые края и разлетятся по водоемам Подмосковья. В "Лосином острове" указали, что сейчас редкое время, когда можно увидеть эту колонию.

Ранее москвичей призвали не подкармливать птиц на природных территориях, поскольку они способны сами добывать себе пищу. Всего в мегаполисе обитает порядка 270 видов пернатых. С приходом устойчивого тепла и появлением крупных проталин на зеленых зонах их естественная кормовая база расширяется.