"Активные граждане" назвали самую полезную функцию сервиса "Моспитомец"

34% "активных граждан" считают возможность поиска и подбора животных самой важной функцией сервиса "Моспитомец". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Опрос о домашних животных и развитии "Моспитомца" проводился в рамках проекта "Активный гражданин". В нем приняли участие свыше 186 тысяч горожан, которые рассказали о своих четвероногих друзьях, оценили сервис по подбору питомцев на портале mos.ru и предложили идеи по его улучшению

Согласно результатам исследования, 11% опрошенных хотят завести питомца. Из них 34% планируют посетить для этого приюты.

Также опрос показал, что самыми популярными домашними животными в Москве являются кошки – они есть у 36% респондентов. Второе место заняли собаки – 21%. А у 4% поселились попугаи.

Что касается сервиса "Моспитомец", 18% участников опроса оценили возможность приобщиться к благотворительности. А еще 5% "активных граждан" заявили, что волонтерское направление, которое предлагает сервис, очень важно.

Обсуждая функции, которые можно добавить в сервис, 37% респондентов оценили идею по добавлению возможности найти животных в определенном приюте. Еще 28% будут рады читать истории питомцев, которые уже обрели новых хозяев. Эти пожелания создатели "Моспитомца" обязательно учтут.

Ранее более 50 животных нашли новые семьи на мероприятии "Моспитомец х Четвероногий друг" на Тверском бульваре. Будущие хозяева могли посмотреть на питомцев и узнать о них больше информации от волонтеров. Все новые владельцы получили в подарок "Набор молодого хозяина" от сети "Четыре лапы".