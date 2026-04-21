Москвичам пообещали возвращение тепла на один день

В Москву на этой неделе вернется тепло, но только на один день. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу синоптика, воздух в столичном регионе прогреется до 11-13 градусов Цельсия в среду, 22 апреля. В этот день также прогнозируется солнечная погода без осадков.

«Это будет один теплый день на этой неделе», — предупредил специалист.

Ранее специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в понедельник, 20 апреля, в Москве зафиксировали отрицательную погодную аномалию — в черте города столбик термометра днем не поднимался выше плюс 6 градусов, ночью воздух прогревался только до плюс двух градусов.