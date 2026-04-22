Москвичам назвали крайний теплый день в апреле

Крайний в апреле солнечный и теплый день в Москве и Московской области — сегодня, 22 апреля. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

До конца месяца, по его словам, ожидаются осадки — на регион уже движется новый циклон, проходящий через Архангельск.

«В субботу намечается небольшой «перерыв между двумя циклонами», но он будет сопровождаться осадками (температура днем +8°C). Уже в воскресенье подойдет следующий циклон — на этот раз из Санкт-Петербурга. Эта волна затянется на понедельник и вторник. Ночью столбики термометров могут опускаться до -1°C, днем будет от +2 до +7°C, но солнца ждать не стоит», — рассказал специалист.

Что касается мая, прогнозы делать пока рано, добавил он.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что температура воздуха в Москве на майские праздники, по предварительным прогнозам, будет находиться в пределах от +9 до +11°C, в Подмосковье — от +7 до +12°C.