Асфальт на 30 участках МКАД обновят в этом году

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по замене асфальтового покрытия примерно на 30 участках МКАД в этом году. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. <...> В этом году запланированы работы на ключевой кольцевой магистрали – МКАД, там отремонтируем около 30 участков», – отметил Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что ремонт, в частности, пройдет на участках между ул. Капотня и Бесединской транспортной развязкой, Ярославским шоссе и ул. Хабаровская, Калужским и Киевским шоссе.

«Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации – колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. <...> Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения», – пояснил Петр Бирюков.

Ремонт пройдет в несколько этапов. На первом специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новое асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе нанесут новую дорожную разметку.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.