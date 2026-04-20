Георгиевские ленты будут раздавать на столичных вокзалах

С 22 апреля по 8 мая на Белорусском, Павелецком и Ярославском вокзалах Москвы пассажирам будут раздавать георгиевские ленты, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«ЦППК совместно с московским региональным отделением всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проведет традиционную акцию «Георгиевская лента». <...> В течение двух недель, с 22 апреля по 8 мая, пассажиры смогут получить георгиевские ленты – один из главных символов Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры в фирменной синей форме будут вручать их ежедневно с 12:00 до 14:00. Акция пройдет на платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов Москвы», – говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, георгиевская лента получила официальный статус символа воинской славы России в 2022 году. ЦППК ежегодно поддерживает проведение этой акции.