Бесплатные автобусы и электробусы будут ходить до кладбищ Москвы на Радоницу

Движение наземного транспорта к 11 мемориальным Москвы усилят с 9:00 до 19:00 во вторник, 21 апреля, в связи с Радоницей. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Автобусы и электробусы 24 маршрутов, включая бесплатные экспрессы и некоторые регулярные маршруты, которые в этот день также станут бесплатными, будут курсировать до кладбищ. Информация о маршрутах доступна на Едином транспортном портале.

Всего на линию выйдут 400 автобусов и электробусов, курсирующих по специальным бесплатным направлениям. Это последний день работы данных маршрутов в текущем году. Временная навигация будет размещена на остановках наземного транспорта и станциях метро.

— Также сориентироваться помогут сотрудники ЦОМП и организаторы перевозок, — передает слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова официальный Telegram-канал департамента.

