Москвичам назвали дату возвращения тепла

Тепло вернется в Москву 23 апреля, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

Несмотря на холодное начало недели, уже в четверг температура воздуха поднимется до плюс 13 градусов. По словам синоптика, в понедельник и вторник ожидается дождь, однако потом тепло начнет восстанавливаться.

«Днeм в четверг облачно, небольшой дождь, плюс 8 — плюс 13 градусов. В пятницу плюс 8 — плюс 13 градусов, небольшой дождь», — сообщил Цыганков.

По его словам, на выходных также ожидается дождь, однако температура воздуха будет держаться на том же уровне — до плюс 11-14 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что новых снегопадов в Москве не будет.