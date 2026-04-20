В Москве сдавать кровь ежегодно приходят порядка 110 тысяч человек

Сегодня Национальный день донора. В Москве сдавать кровь ежегодно приходят 110 тысяч человек. Сделать это может почти любой желающий старше 18 лет. Главное, чтобы не было медицинских противопоказаний.

Приём в столице ведут в трёх отделениях Центра крови имени Гаврилова и 10 медицинских учреждениях. В прошлом году Московская служба крови заготовила четверть миллиона литров материала. Запасов в городе достаточно, но пополнять их надо постоянно. Благодаря этому каждый год помощь получают до 80 тысяч пациентов.