Собянин подвел итоги фестиваля «Пасхальный дар»

Более 5 тыс. подарков для военнослужащих и детей из новых регионов передали волонтёры в «Домиках добра» проекта «Москва помогает». И это лишь часть итогов только что завершившегося благотворительного фестиваля «Пасхальный дар». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Он отметил, что все собранные средства направят на помощь больным детям, поддержку одиноких пожилых людей и другие добрые дела.

Особого внимания заслуживает забота о братьях наших меньших. Гости фестиваля не только знакомились с пасхальными традициями, но и активно помогали четвероногим постояльцам московских приютов. В результате 51 животное обрёл новый дом.

Кроме того, отмечается, что бизнес не только создавал на площадках праздничную атмосферу, но и переводил часть выручки с фестиваля на благотворительность.

Также Собянин подчеркнул, что в рамках прошедшего «Пасхального дара» на площадках в центре и округах гостям показывали, как печь куличи, мастерить сувениры и знакомили с пасхальными традициями. Помимо этого, все желающие могли помериться силой и ловкостью в турнире «Самый сильный житель района».