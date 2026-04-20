«Желтый» уровень опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве до вечера понедельника, 20 апреля, из-за порывистого ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

© Вечерняя Москва

— Ветер. Период предупреждения — с 9:00 20 апреля до 21:00 20 апреля. Местами в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами до 15 метров в секунду, — сказано в сообщении.

Уточняется, что аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области.

18 апреля в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве и Подмосковье в связи с возможным образованием гололедицы на дорогах объявили «желтый» уровень опасности более чем на сутки. Предупреждение действовало с полуночи воскресенья, 19 апреля, до 9:00 понедельника, 20 апреля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал, что снежный покров высотой около одного сантиметра 20 апреля может образоваться в Московском регионе. Ночью в некоторых районах ожидаются гололедица и температура до плюс двух градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в предпоследнюю неделю апреля жителей европейской части России ждут похолодание и снег.