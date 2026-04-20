Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в столице

На текущей неделе в столице ожидается рекордно низкое атмосферное давление – до 728 мм ртутного столба. Об этом в своем канале в Max сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«На текущей неделе погоду в Москве и области будут определять циклоны. В начале недели центры этих вихрей прогнозируются вдали от Москвы, а в четверг, 23 апреля, циклон станет кружить над столичный регионом. И это будет высотный циклон, атмосферное давление в Москве понизится до 728 мм ртутного столба (970,7 гПа), а это заявка на новый рекорд. Самое низкое давление 23 апреля в столице было в 2015 года и составляло 729,5 мм ртутного столба (972,6 гПа). И в конце рабочей недели атмосферное давление в столице будет близко к рекордно низкому», – написала Позднякова.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в столичном регионе до вечера понедельника, 20 апреля, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.