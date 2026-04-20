На ВДНХ начал работу тематический парк аттракционов "Орион"

Весну на ВДНХ встретили большим праздником. Несмотря на холодную погоду, открытие весенне-летнего сезона откладывать не стали. Главная выставка страны представила обновленную программу, в которой главное место занимают фестивали и аттракционы.

Как рассказала первый замгенерального директора ВДНХ Елена Жук, организаторы подготовили для гостей иммерсивный мюзикл около фонтана "Дружбы народов": "Главными героями этой программы становятся наши коллеги - дендрологи, садовники, озеленители, сотрудники уборки территории, инженеры, водители, механики. Словом, те, кто каждый день своим трудом и сердечным, душевным отношением делает нашу выставку все краше". В сюжете мюзикла - истории реальных сотрудников ВДНХ, рассказанные в жанре документального театра в исполнении артистов московских театров. Каждый герой рассказал свою историю о том, сколько труда и заботы вложено в маленькие задачи, чтобы они сложились в большой результат.

Одну из ролей сыграла актриса Ольга Анохина. Ее героиня - реальный человек, ее зовут Антонина, на выставке она работает вот уже 58 лет. Актриса призналась, что ей проект очень нравится:

"Над этим спектаклем работал хороший режиссёр Максим Филатов, который придумывает все с большим энтузиазмом". Формат уличного представления для неё непривычен: "Ощущение, как в молодости, когда я студенткой выступала на улице". Сама же ВДНХ - часть детства актрисы: "Меня часто туда папа с мамой водили и я до сих пор очень люблю это место, часто здесь бываю".

Открылся и тематический парк аттракционов "Орион". Генеральный директор парка Алексей Горбунов сообщил, что в этом году посетителей ждут 17 механических аттракционов, четыре тира и канатная дорога "Воздушный трамвай" с видом на выставку и на Москву. Традиционные активности - "Дом страха", павильон "Кинопанорама". Главная новость - три аттракциона, которые заработали впервые: "Орбита детства", "Станция Андромеда" и "Аэрокосмический институт". "Парк аттракционов с каждым годом становится все больше, интереснее и свежее", - сказал Алексей Горбунов.

Народа на открытие собралось много, никто не скучал. На сцене выступали танцевальные коллективы "ЭЙ.ДЭНС" и VOLYA Dance с уличной постановкой "Чиполлино", а ведущие вели интерактивные игры и викторины. Самыми яркими моментами стали шоу с пони Шелдоном и научные опыты с жидким азотом, в которых могли участвовать зрители. Кульминацией праздника стала театрализованная программа "Просто КОСМОС" от театра MORES: после спектакля с цирковыми элементами артисты прошли парадом по парку под джазовый оркестр, а ходулисты и жонглеры пообщались с гостями.Весь день на территории работали творческие зоны. Дети мастерили "путеводные звезды" на палочках, лепили ракеты и летающие тарелки из пластилина, создавали космические амулеты и шляпы. Рядом с аттракционом "Лунный экспресс" можно было надеть VR-очки и отправиться в виртуальное путешествие по Вселенной.

Гости парка отмечали, что в этом году программа стала насыщеннее.

"Мы с дочкой очень любим ходить сюда кататься на разных аттракционах, в этом году она особенно рада - теперь она сможет прокатиться на "Лунном экспрессе", ей исполнилось 7 лет, и возрастное ограничение, которое там действует, нам больше не мешает", - поделилась одна из посетительниц Елизавета Голубина.

А впереди еще целое лето с огромным количеством фестивалей. Елена Жук анонсировала четыре из них: международный фестиваль искусств "Вдохновение", иммерсивный театральный фестиваль "Шереметьев-фест" в парке Останкино (в этом году он будет посвящен эпохе конца 18 - начала 19 века), автофестиваль на день рождения ВДНХ и фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" с концертами регионов России и стран СНГ.

Павильон "Книги" к июню начнет занятия по рисованию под открытым небом. Любителей спорта ждут регулярные бесплатные групповые тренировки, а также площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом, воркаутом и настольным теннисом . Позже, по традиции, откроются лодочные станции - на Третьем Каменском пруду и на Дворцовом пруду в парке "Останкино".