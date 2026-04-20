В Москве появится новый крытый футбольный манеж

Новый крытый футбольный манеж построят в Восточном административном округе (ВАО) Москвы при содействии столичного Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом пишут РИА Новости.

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной промышленной политики Анатолий Гарбузов, площадь современного спортивного комплекса на 1-й Пугачевской улице составит 2,8 тысячи квадратных метров.

«Общий объем инвестиций составит 220 миллионов рублей. Завершение строительства запланировано на вторую половину 2027 года», — добавил Гарбузов.

Комплекс будет состоять из крытого футбольного манежа с двумя полями 40×20 метров, зала для общей физической подготовки (ОФП), а также раздевалки и кафе.

