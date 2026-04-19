Стали известны самые популярные книги у москвичей

Самые популярные книги у москвичей, которые жители города чаще всего читают этой весной, назвали Telegram-каналу «Осторожно, Москва» в сети книжных магазинов «Читай-город».

В топ-5 классической литературы попали «1984» Джорджа Оруэлла, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Скорбь Сатаны» Марии Корелли «Скорбь Сатаны» и «Посторонний» Альбера Камю.

В жанре фантастики и фэнтези наиболее популярными у горожан были названы «Девятый» Сергея Лукьяненко, «Проект "Аве Мария"» Энди Вейера, «Перекресток Воронов» Анджея Сапковского, «Пикник на обочине» Стругацких и «Солярис» Станислава Лема.

Среди романов самыми читаемыми признаны «Кафе на острове Сен-Луи», «Спеши любить», «Дневник памяти», «Отыграть назад» и «Поющие в терновнике».

Ранее сообщалось, что у молодых москвичей появилось необычное хобби — они стали в разы чаще посещать столичные библиотеки.