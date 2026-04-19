Городские цветники подготовили к весенне-летнему сезону в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Очистили их от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения. В апреле запланирована высадка цветочной рассады, первой на клумбах появится виола, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что к майским праздникам распустятся несколько миллионов тюльпанов, высаженных осенью 2025 года.

В настоящее время специалисты готовят цветочные рассады в теплицах. При выращивании растений они используют современные технологии, что позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые цветы, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды.

Ранее дикие крокусы расцвели в национальном парке "Лосиный остров". Они служат важным источником для первых проснувшихся насекомых.

При этом в нацпарке призвали горожан не срывать цветы и стараться держаться тропинок, чтобы не нарушать весенний баланс природы.