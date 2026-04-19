Весна в Москве взяла паузу

Триумфальное возвращение арктической стужи ожидается в столице в ближайшие дни. К огорчению любителей теплой погоды этот "дубак" задержится надолго.

Как стало известно "МК", холодный атмосферный фронт открыл ворота для ледяных воздушных масс, которые засыпят Москву мокрым снегом. Уже в понедельник местами может сформироваться временный снежный покров до сантиметра. Ожидается гололедица. Столбики термометров ночью опустятся до 0…+2°, а днём поднимутся до +4…+6°. Это на 5–6° ниже климатической нормы.

Во вторник вроде бы появится проблеск – погоду возьмёт под контроль барический гребень. Туч станет меньше, осадки отступят, температура сделает шаг вверх, но чисто символический: термометры покажут +6…+8°.

Середина недели подарит нам глоток свежего воздуха – ожидается преимущественно солнечный и сухой антициклон. Ночные заморозки сохранятся, но днём наконец-то увидим долгожданные +10°.

Однако вторая половина недели вновь бросит Москву в объятия севера. Грянет очередной циклон, принесёт дожди и снова качнёт температурный маятник вниз. До самого конца новой недели о климатической норме можно будет только мечтать – температура будет упорно держаться ниже привычных показателей.