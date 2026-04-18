В ближайшие часы на Москву обрушится сильный ливень. Об этом сообщает телеграм-канал «Прямой эфир».

Канал опубликовал метеокарту и пишет, что в субботу вечером в столице могут начаться сильные дожди.

«Мощный ливень ожидается в Москве в ближайшие часы, завтра вернётся снег», — сказано в сообщении.

Синоптик Евгений Тишковец отметил, что сегодня в столичный регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Будет облачно, днем пройдут скоротечные дожди.

По словам специалиста, в воскресенье, в тылу циклона, к дождям кое-где может примешиваться мокрый снег, температура воздуха в течение суток понизится до +3…+6.

Накануне синоптики предупреждали о дождях в эти выходные. В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности.