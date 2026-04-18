Движение по Лужнецкой и Фрунзенской набережным перекроют 19 апреля

Движение в районе Хамовники в воскресенье, 19 апреля, временно ограничат для проведения масштабных соревнований по триатлону «Iron Star — 1/8 Москва, Лужники 2026». Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с 7:00 до 14:30 нельзя будет проехать по Лужнецкой набережной от дома 24, строение 21 по улице Лужники до Фрунзенской набережной и по Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до 1-й Фрунзенской набережной.

С 07:00 до 17:00 движение будет закрыто на улице Лужники от дома 24, строение 9 по улице Лужники до Лужнецкой набережной. Парковка этих участках будет запрещена до завершения мероприятия.

— Планируйте маршрут заранее с учетом ограничений, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

