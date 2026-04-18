Церемония бракосочетания прошла в Мосгордуме накануне Красной горки

Столичные ЗАГСы провели традиционную церемонию бракосочетания в Московской городской думе – накануне Красной горки было создано четыре новые семьи. Об этом сообщила пресс-служба столичного Управления ЗАГС.

«Сегодняшнее событие проходит в особом месте – в стенах Московской городской думы. Это пространство, где принимаются важные для города решения, и в то же время – место, где рождаются семьи. Браки, которые были заключены в Мосгордуме, становятся по-настоящему прочными. Все пары, которые заключили брак здесь за последние несколько лет, продолжают строить совместное счастливое будущее, а также уже успели стать родителями», – цитирует пресс-служба начальника Управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.

Церемонии бракосочетания в Мосгордуме проходят один раз в год, традиционно накануне Красной горки. Впервые столичные ЗАГСы провели церемонию регистрации брака в стенах городской думы в 2017 году в честь 100-летнего юбилея органов ЗАГС России. Торжество проходит в зале приема делегаций столичного парламента под сопровождение живой музыки.