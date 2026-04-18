Электроскутеры новой модели появились в приложении «Велобайк»

Специалисты улучшили прочность конструкции для увеличения износостойкости электроскутера и сделали функцию беспроводной зарядки в держателе для телефона.

Электроскутеры новой модели стали доступны для аренды в приложении «Велобайк». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По итогам пилотного проекта 2025 года мы получили отзывы пользователей и доработали электроскутеры с учетом их пожеланий. Новая модель стала еще безопаснее, комфортнее и технологичнее. В этом сезоне для аренды будет доступно девять тысяч электровелосипедов и четыре тысячи электроскутеров», — отметил Максим Ликсутов.

Новую модель разработали с учетом пожеланий пользователей. Специалисты усовершенствовали умный модуль управления, который еще точнее определяет геопозицию, обновили информационный дисплей и добавили боковые световые индикаторы состояния скутера — они показывают уровень зарядки и его готовность к работе. Кроме этого, установили новые шины и сиденья, эргономичные ручки руля и более удобную корзину для личных вещей, улучшили прочность конструкции для увеличения износостойкости и сделали функцию беспроводной зарядки в держателе для телефона.

Любым транспортом «Велобайка» можно пользоваться бесплатно. Для этого достаточно активировать поездку по карте москвича для обучающихся или по безлимитному «Единому» билету, записанному на карту «Тройка».

Москва уделяет большое внимание безопасности движения. Горожан призывают соблюдать правила пользования велосипедами и электроскутерами.