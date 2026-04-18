Чистовая отделка детского сада на 150 мест ведется в Раменках

В районе Раменки Западного административного округа столицы идет строительство детского сада на 150 мест, он появится на пересечении ул. Минская и Калужского направления Московской железной дороги. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Раменках возводят детский сад на 150 мест. Площадь трехэтажного здания с подземным уровнем превысит 3,3 тыс. кв. м. При строительстве применяют безопасные и качественные материалы. Сейчас продолжаются работы по черновой и чистовой отделке, устройству фасада, а также внутренних инженерных систем и наружных сетей водоснабжения. Работы идут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Внешний облик объекта будет отличаться объемным фасадом, который выполнят в белых тонах с желтыми и оранжевыми вставками, обрамляющими окна. Современное архитектурное решение позволит гармонично интегрировать его в жилую застройку района.

«В здании предусмотрены групповые ячейки, физкультурный и многофункциональный музыкальный залы, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт, санузлы и пищеблок полного технологического цикла. Также создадут условия для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство и озеленение. Здесь уложат газон, высадят кустарники, установят ограждение и малые архитектурные формы, также организуют игровую площадку с теневыми навесами. Безопасность внутри и снаружи обеспечат современные системы видеонаблюдения», – отметил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Строительство детского сада проходит под надзором специалистов «Контроля Москвы». Застройщик приступил к работам на площадке сразу после получения разрешения на строительство социального объекта, добавил председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков. По его словам, инспекторы комитета составили индивидуальную программу контрольно-надзорных мероприятий, согласно которой уже состоялось восемь выездных проверок. Сотрудники оценили качество выполненных монолитных и фасадных конструкций на соответствие требованиям проектной документации.