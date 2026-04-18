В Кремле открыли сезон разводов караулов

Первый в этом году развод пеших и конных караулов Президентского полка прошел на Соборной площади Московского Кремля.

Участники церемонии традиционные: это знаменная группа и "пешие караульные" из состава роты специального караула, кавалерийский Почетный эскорт Президентского полка и музыканты Президентского оркестра. Такой состав не меняется уже больше двадцати лет. Развитие шоу, ставшего туристической достопримечательностью столицы России, идет за счет зрелищности: каждый сезон музыканты, кавалеристы и пехотинцы предлагают на суд зрителя новые композиции, перестроения и приемы с оружием.

Сезон разводов - не фигура речи. Церемонию проводят с весны до неглубокой осени, конкретные даты определяет командование полка исходя из метеопрогноза. Последняя в 2025 году церемония развода караулов прошла в Кремле 18 октября, то есть на этот раз перерыв составил ровно шесть месяцев.

Место и время тоже традиционные: в полдень на Соборной площади Кремля по субботам. В случае отмены зрителей заблаговременно предупреждают - через массовые медиа отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.

Чтобы посмотреть развод, надо купить билет на посещение Московского Кремля. Подчеркну: отдельных билетов непосредственно на шоу нет, посещение церемонии проходит по билетам на осмотр архитектуры Соборной площади, куда включены церкви и соборы, Патриаршие палаты и экспозиция "Клады и древности Московского Кремля". Билеты стоят от 600 до 1100 рублей, но дети до 7 лет и часть взрослых, например участники СВО, имеют право на бесплатное посещение.