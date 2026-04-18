Благотворительный концерт пройдет в Зеленом театре ВДНХ 2 июня

В Зеленом театре ВДНХ 2 июня в 20:30 в состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8 тыс. свечей». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мероприятие приурочено к 18-летию со дня основания благотворительного фонда Константина Хабенского. Вся выручка от продажи билетов будет направлена на поддержку подопечных фонда. В прошлом году эта сумма превысила 6 млн руб. Народный артист России и основатель фонда Константин Хабенский станет голосом концерта и его непосредственным участником. В программе вечера произведения мировой классики и популярной музыки. Прозвучат сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Антонио Вивальди, Эдварда Грига и других композиторов, а также мелодии из кино и анимационных фильмов. На сцене выступят оркестр и солисты проекта Lumisfera, а также хор детской музыкальной студии «Белый пароход», – говорится в сообщении.

В основе проекта – идея объединения искусства и благотворительности: музыка в пространстве, наполненном светом тысяч свечей, становится не только художественным высказыванием, но и реальным инструментом поддержки. Во многом именно благодаря таким инициативам удается привлекать внимание к деятельности фонда и расширять возможности помощи тем, кто в ней нуждается.

«Фонду, который я представляю, исполнилось 18 лет, и в честь этого события 2 июня на ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8 тыс. свечей». Это будет особенный вечер, где музыка и свет объединятся ради важной цели – помощи нашим подопечным, детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Буду рад видеть каждого зрителя, чтобы вместе начать лето с доброго дела», – приводятся в сообщении слова Константина Хабенского.

Особое место в программе вечера займет тема сказки. Она становится метафорой пути, взросления и выбора, формируя первые представления человека о мире. Этот образ напрямую перекликается с деятельностью благотворительного фонда: его «сказка» стала реальностью, в которой помощь обретает конкретные формы, а у подопечных появляется шанс на исполнение самых важных желаний.