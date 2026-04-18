Цикл лекций от музеев Москвы пройдет на борту речного транспорта в апреле и мае

ГКУ «Организатор перевозок» и департамент культуры Москвы открывают просветительский проект при участии столичных музеев: в апреле и мае пассажиры регулярного речного электротранспорта смогут послушать познавательные лекции по истории, палеонтологии, литературе, краеведению и даже издательскому делу, а также узнать увлекательные факты о столичных музеях. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В октябре 2025 года мы организовали первый бесплатный просветительский проект на борту регулярного речного электротранспорта. Провели уже более 130 мероприятий, которые посетили свыше 3 тыс. человек, и получили множество положительных отзывов от пассажиров. Сейчас мы реализуем цикл тематических рейсов совместно с департаментом культуры Москвы. Пассажиры смогут узнать больше о столичных музеях. По поручению Сергея Собянина мы продолжим развивать круглогодичный речной электротранспорт», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

На лекциях научных сотрудников Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева и первого в стране естественно-научного комплекса «Биокластер» слушатели узнают тайны динозавров, обитавших на территории России, изучат птиц и основы нейробиологии. Специалист Музея-квартиры И.Д. Сытина поделится историей журнала «Вокруг света» и его связи со знаменитым книгоиздателем. Московский государственный музей С.А. Есенина напомнит пассажирам о жизни и творчестве поэта. Лекторы Музея К.Г. Паустовского расскажут о местах столицы, которые имели особенное значение для писателя. Вместе с сотрудниками музея-панорамы «Бородинская битва» пассажиры совершат воображаемую прогулку по улицам современной Москвы, которые хранят память об Отечественной войне 1812 года.

Бесплатные мероприятия на борту электросудов будут проходить каждый день и рассчитаны на людей всех возрастов. Среди партнеров ГКУ «Организатор перевозок» – Русское музыкальное общество, проект «Молодежь Москвы» комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, Государственный исторический музей, Русское географическое общество и многие другие.

Первая встреча на тему «Что животные могут рассказать о древних людях?» пройдет 20 апреля в 13:30 на электросудне второго регулярного речного маршрута «ЗИЛ» – «Печатники». Интересные факты представит старший научный сотрудник Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева и «Биокластера» Юрий Алексеев. Посетители узнают о связи зубов бизонов и сезоне охоты на них, выяснят, что общего у леопардов в Сербии и логистики Римской империи.

«Московские музеи уже давно не ограничиваются стенами своих зданий и осваивают новые пространства для проведения выставок и культурно-просветительских мероприятий, привлекая благодаря этому новую аудиторию и в свои залы. Одним из ярких примеров такой работы стал наш совместный со столичным департаментом транспорта проект – цикл лекций лучших столичных музеев на борту современных электрических судов. Пассажиры узнают об истории Москвы, о науке и наследии писателей, совершая речные прогулки по Москве», – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Гостей ждут на причале ЗИЛ второго регулярного речного маршрута. Зарегистрироваться на мероприятие можно на платформе «Мосбилет». Поездка на электросудне оплачивается отдельно согласно тарифам.