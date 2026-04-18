В столице открылась регистрация на весенний велофестиваль, который состоится 24 мая. Участники будут стартовать в 13:00, 14:00 и 15:00 на проспекте Академика Сахарова. Присоединиться к мероприятию можно бесплатно.

«Мы поддерживаем развитие велодвижения в столице по поручению Сергея Собянина. В этом году проведем целых шесть фестивалей для велосипедистов. Весенний заезд состоится 24 мая и пройдет традиционно по Садовому кольцу. Это один из самых популярных и любимых маршрутов среди участников. Регистрация уже открыта, приглашаем вас присоединиться к городскому празднику» — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чтобы подать заявку на участие, необходимо перейти на сайт фестиваля, заполнить форму и выбрать время, в которое планируется начать заезд. На старт необходимо приехать к этому времени.

После регистрации участник получит индивидуальный номер, который можно распечатать и прикрепить к костюму или велосипеду. В целях безопасности рекомендуется использовать велошлем, перчатки, а также защиту для локтей и коленей.

В этом году в столице пройдут еще пять велофестивалей: первый детский (30 мая), первый ночной (4 июля), второй ночной (1 августа), второй детский (5 сентября) и осенний (12 сентября).