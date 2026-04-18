Росавиация: в аэропортах Вологды и Череповца ввели ограничения на полеты

В аэропортах Череповца и Вологды введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. "Вологда, Череповец, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Поясняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Такие ограничения в российских аэропортах чаще всего вводят на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). До этого сообщалось, что ограничения на полеты были введены также в Оренбурге, Нижнекамске (Бегишево), Бугульме, Ярославле и Нижнем Новгороде. Сообщений о том, что они были сняты до сих пор не поступало. Ограничения на полеты коснулись и аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.