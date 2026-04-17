Москвичам дали советы по безопасной зарядке электросамоката

Нередко зарядка средств индивидуальной мобильности (СИМ) становится причиной пожара. Как безопасно заряжать электросамокат, «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Чтобы исключить риски при зарядке транспортного средства, стоит соблюдать ряд рекомендаций. Из соображений безопасности ставить самокат на зарядку стоит днем в присутствии людей — это позволит оперативно отреагировать на посторонний запах или излишний нагрев корпуса. Кроме того, Бондарь не советует ставить самокат на зарядку в коридоре возле выхода или в тамбуре. Это нарушает нормы пожарной безопасности, поскольку в случае ЧП пути эвакуации должны оставаться свободными.

Сразу после прогулки заряжать электросамокат рискованно — лучше дать ему постоять пару часов при комнатной температуре, поскольку резкий перепад температур приводит к появлению влаги внутри устройства, из-за чего электрика может засбоить.

Еще одна частая причина перегрева батареи — неподходящий адаптер или скрытые повреждения в результате падения или удара. Также аккумулятор может перегреться, если оставить устройство подключенным к сети дольше нужного, объяснил специалист. Если корпус аккумулятора припух, ставить самокат на зарядку не стоит. В таком случае лучше сразу отнести устройство мастеру. По мнению общественника, гарантированный способ предотвратить пожар при зарядке СИМ — вынести зарядные станции за пределы жилой зоны, что уже делают проектировщики современных ЖК.

Ранее в Подмосковье начали постепенно ограничивать работу сервисов кикшеринга. Прокат электросамокатов уже запретили в Люберцах, Котельниках и Раменском. Такую меру считают временной.