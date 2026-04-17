Астроном заявила, что москвичи скоро увидят яркий звездопад без приборов

Москвичи в ночь с 22 на 23 апреля смогут наблюдать одно из самых захватывающих астрономических явлений — пик метеорного потока Лириды. В час можно будет увидеть до 18 «падающих звезд», причем для этого не потребуется никаких специальных приборов, кроме ясного ночного неба. Об этом рассказала астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Лириды — это старейший весенний звездопад. Наблюдать его можно ежегодно, когда Земля проходит сквозь шлейф пыли, образованный за века хвостом кометы C/1861 G1 Тэтчера. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу планеты на высотах 100–120 километров со скоростью около 49 километров в секунду и сгорают.

Условия для наблюдения в 2026 году обещают быть весьма благоприятными. Близость Луны к фазе первой четверти во время пика метеорного потока означает, что ее засветка не будет слишком сильной. Единственным препятствием может стать пасмурная погода. Для Москвы оптимальное время наблюдения — вторая половина ночи, ближе к утру (около 5:00), когда созвездие Лиры достигает максимальной высоты.

— Наблюдать метеоры можно невооруженным глазом, не потребуется ни телескоп, ни бинокль. Ориентироваться надо на созвездие Лириды, которое является радиантом звездопада. Ночью оно находится в восточной части неба, а под утро оказывается высоко над южным горизонтом, — передает слова Кошман «Москва 24».

