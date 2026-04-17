Москвичей окутает пронзительный холод

На следующей неделе Москву окутают холода со снегом и гололедом. Какой будет погода в столице, в эфире «Национальной службы новостей» рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Характер погоды резко изменится в понедельник, 20 апреля, под действием тыловой части циклона. В начале следующей недели, по прогнозам синоптика, столбики термометров упадут до минус 1 — плюс 2 градусов ночью в Москве и минус 2 по области. Днем воздух прогреется до плюс 8 в столице и плюс 11 в Подмосковье.

Ветер усилится еще в воскресенье во второй половине дня, его порывы достигнут 12-14 метров в секунду. Дождь будет идти вперемешку с мокрым снегом. Сильных снегопадов в столице не ожидается, успокоила метеоролог — дневные температуры уже достаточно высокие, а почва хорошо прогрелась. Такие осадки, по словам Поздняковой, создадут ощущение мартовской погоды.

«В понедельник будет казаться, что на улице стало пронзительно холодно, прямо как в начале марта. Но я не жду такой погоды, чтобы лепил снег», — прокомментировала специалист.

Во вторник, 21 апреля, температура еще будет держаться ниже нуля, но существенных осадков не предвидится. В дальнейшем погода пойдет на лад, уверяет Позднякова. Температура начнет подниматься, но пока еще будет ниже климатической нормы на три градуса. Долгожданного всплеска тепла в ближайшее время не прогнозируется.

На этой неделе самым дождливым днем окажется воскресенье, 19 апреля.