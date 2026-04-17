Участок между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» закроют на девять дней

Движение на участке Арбатско-Покровской линии метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» будет временно ограничено в период с 30 апреля по 8 мая включительно. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По словам представителей ведомства, в указанный период будут недоступны для входа и выхода станции «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе». Причиной временных ограничений стали строительные работы, связанные с прокладкой тоннеля новой Рублево-Архангельской линии метро, которые будут проводиться в непосредственной близости от действующего участка.

— Пассажиры смогут воспользоваться: бесплатными автобусами КМ, D2 и станциями Таганско-Краснопресненской линии. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты и планируйте ваши поездки заранее, — передает оперативный Telegram-канал департамента.

Тем временем в Москве завершается строительство первого участка Рублево-Архангельской линии и станции «Народное Ополчение». Новые маршруты откроются более чем для 550 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово, Филевский Парк.