Москвичей предупредили о заморозках

Москвичи вновь столкнутся с заморозками. Своим прогнозом с изданием RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Предстоящие выходные в столице будут омрачены дождями. Столбики термометров в субботу, 18 апреля, еще будут держаться у отметки плюс 7-12 градусов, однако на следующий день температура стремительно пойдет вниз. В воскресенье, 19 апреля, воздух в дневные часы остынет до 3-8 градусов тепла. В начале следующей недели будет еще прохладнее — дневная температура опустится до плюс 2-7 градусов.

Ночью настанут заморозки. Ниже нуля температура упадет в ночь на воскресенье и понедельник, по прогнозам Ильина, подморозит до минус 1 градуса. При такой температуре дожди будут сопровождаться мокрым снегом. В утренние часы местами возможна гололедица.

На данный момент в столице действует «желтый» уровень погодной опасности. Он продлится до девяти часов утра субботы. Из-за тумана видимость на дорогах будет ограничена.