В Московском зоопарке рассказали, для чего слонам нужен песок

В Московский зоопарк доставили свежий песок для вольера со слонами. Он защищает кожу этих животных от солнца, а также помогает им бороться с паразитами. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоосада.

Специалисты зоопарка аккуратно сформировали песочные кучи, чтобы слоны могли спокойно отдыхать на свежем воздухе.

— Почему песок так важен? Обсыпаясь песком, слоны защищают кожу от палящего солнца и спасаются от перегрева. Обмазываясь грязью, они ухаживают за кожей, замедляют испарение влаги. Также это помогает от паразитов, — говорится в публикации.

Иногда слонам в столичном зоопарке делают необычные подарки. Например, в прошлом году им в вольер положили большие ветви елей. Слоны подошли к ним оригинально и использовали их в качестве больших «банных веников», хлопая ими себя по бокам и спине.

За жизнью слонов в Московском зоопарке можно наблюдать не выходя из дома — с помощью онлайн-трансляций на сайте на официальном сайте мэра Москвы. Помимо слонов там можно увидеть жизнь семейства панд, манула, капибар, карликового бегемота, рыси, орангутанов, горилл, медоедов, сурикатов и других животных.