Приманку с крючком для рыб подбросили кондорам в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в вольер к андским кондорам подбросили воблер – рыболовную приманку с крючком для ловли хищной рыбы. Об этом генеральный директор зоопарка Светлана Акулова сообщила в своем Telegram-канале.

«Сегодня в вольер к андским кондорам подбросили воблер! Это возмутительно!», – говорится в сообщении.

Андский кондор – вид птиц из семейства американских грифов. Распространeн в Андах и на тихоокеанском побережье Южной Америки. Размах крыльев этих хищных птиц составляет до 3,2 м.