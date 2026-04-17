Неизвестный подбросил приманку для ловли рыбы в вольер в Московском зоопарке

Неизвестный посетитель Московского зоопарка подбросил в вольер к андским кондорам приманку для ловли рыбы — воблер.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

— Сегодня в вольер к андским кондорам подбросили воблер! Это возмутительно! Как же так? Что в голове у людей, кто такое может делать? Зачем!!!???, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Других подробностей не приводится.

В апреле прошлого года в Московском зоопарке произошла нештатная ситуация: одного из сотрудников укусила ядовитая змея. На место вызвали медиков, но спасти пострадавшего не смогли. По факту трагедии в учреждении провели служебное расследование.