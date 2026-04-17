Деловой центр площадью более 83 тыс. кв. м построят в Лефортово

В районе Лефортово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят деловой центр. Для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— В районе Лефортово в рамках проекта КРТ город благоустроит 0,42 гектара земли, еще 1,65 гектара реорганизует девелопер. Инициатором проекта выступил сам правообладатель участка. Он планирует возвести там деловой центр, где, помимо офисных помещений, оборудуют научные лаборатории, магазины и точки общественного питания. Проектом предусмотрено и создание подземного паркинга. Нежилая наземная площадь всего объекта превысит 83 тысячи квадратных метров. Вместе с землей девелопер приобрел существующие здания и действующий Институт стекла, который планирует сохранить и интегрировать в состав будущей застройки, — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Девелопер проекта — компания TOUCH — планирует сохранить историческую стеклянную мозаику, связанную с Институтом стекла, а также памятную плиту, посвященную работникам института.

Решение модернизировать устаревшую промышленную зону и продолжить научно-производственную деятельность станет еще одним толчком к развитию высокотехнологичных отраслей в столице.

Как отметили в Департаменте градостроительной политики, площадка расположена на юго-востоке Москвы по адресу: улица Душинская, владение 7, земельные участки 7–3. В рамках проекта также предусмотрено полноценное благоустройство территории: планируется создание озелененных зон, современных пешеходных пространств, мест для отдыха сотрудников и посетителей. Реализация проекта позволит не только эффективно использовать территорию, но и организовать многофункциональное пространство, которое станет точкой притяжения для бизнеса и жителей округа, объединяя работу, сервис и комфортную среду.

Правила землепользования и застройки — это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий, напомнили в Градостроительном комплексе столицы.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тысячи гектаров. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.