Ефимов: На западе столицы возвели медицинский центр

Многопрофильный медицинский центр площадью свыше 10 тысяч квадратных метров возвели в районе Проспект Вернадского.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

— Инвестор возвел семиэтажный медицинский центр площадью около 10,3 тысячи квадратных метров по адресу: улица Лобачевского, дом 42, строение 7. Внутри разместились центр офтальмохирургии, кабинеты лучевой диагностики с новейшим оборудованием. Также здесь будут оказывать полноценную амбулаторную помощь врачи-специалисты, в их числе ортопеды, неврологи, кардиологи, хирурги, косметологи, дерматологи, психологи, стоматологи, гинекологи, отоларингологи, офтальмологи. Здесь также предусмотрели комфортный дневной стационар с индивидуальными палатами для пациентов. Здание рассчитано на 600 посещений в смену, — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Здание построили недалеко от станции «Проспект Вернадского» Сокольнической линии метро, а также около съезда на Ленинский проспект, улицу Лобачевского и проспект Вернадского. Оно является дополнением к уже имеющейся инфраструктуре коммерческой многопрофильной клиники «К+31».

Как сообщили в Департаменте градостроительной политики столицы, новый медицинский центр построен с использованием передовых технологий, архитектура корпуса сочетает функциональность и эстетику. Современные материалы и продуманные проектные решения делают его удобным для пациентов и персонала. Для облицовки здания использовали металлические ламели, алюминиевые кассеты и натуральный камень. Территорию вокруг нового корпуса благоустроили: проложили дороги, проезды и тротуары, установили скамейки для отдыха пациентов и посетителей клиники.

Специалисты «Контроля Москвы» следили за реализацией проекта на всех этапах. Строительство медицинского центра велось на земельном участке площадью почти 0,3 гектара. На объекте инспекторы Мосгосстройнадзора провели 15 выездных проверок, в том числе с комплексом лабораторно-инструментальных исследований. По результатам итогового мероприятия было подтверждено соответствие построенного здания утвержденным проектным решениям.

Вокруг нового здания провели комплексное озеленение территории: высадили хвойные и лиственные деревья, кустарники, разбили цветники, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

Девелопер проекта – АО «К+31».

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».