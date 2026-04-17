Москвичей предупредили об аномальном похолодании и снежной «крупе»

Москвичей предупредили о надвигающихся снегопаде и заморозках. Аномальное похолодание действительно накроет столичный регион, однако масштабного снегопада не будет – максимум, пройдет снежная «крупа», которую жители даже не заметят, заверила метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

© Газета.Ru

В то же время температура воздуха опустится до -10 градусов, предупредила она в беседе с 360.ru.

«В ночное время в понедельник в прогнозе звучит без существенных осадков. На высоте температура будет порядка -10 градусов, не исключено, что местами будет опускаться мелкая-мелкая крупа. Понимаете, мы это даже не заметим», — сообщила синоптик.

По ее словам, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Чуть холоднее станет уже в предстоящие выходные. Так, завтра, 18 апреля, ожидается от +6 до +8 градусов ночью и от +11 до +13 градусов днем. В воскресенье станет уже заметно прохладнее – ночью температура воздуха не превысит +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов. Это ниже нормы на 2-3 градуса, отметила Позднякова. По ее словам, местами завтра пройдет небольшой кратковременный дождь.

Прогностические модели пока новую волну тепла значительно «отодвигают», раньше последней пятидневки апреля существенного повышения температуры воздуха не ожидается, предупредила метеоролог.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в понедельник, 20 апреля, в столичном регионе ожидается резкое похолодание – по его словам, в северных районах Московской области в ночные часы температура воздуха опустится до нуля, возможен мокрый снег. В столице снег выпадет вряд ли, но ночью столбики термометров опустятся до отметок 0...+3 градусов. Днем в Москве и Подмосковье ожидается +4…+9 градусов.