Собянин: Определены резиденты 2-й очереди креативного кластера «Сколково»

Определены первые 10 резидентов второй очереди Креативного кластера «Сколково».

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Талантливые специалисты будут разрабатывать уникальные отечественные решения для создания, обработки и распространения контента, а именно: платформу на основе ИИ, которая может находить в видеофайлах нужные сцены, реалистичные цифровые аватары, способные вести диалог в реальном времени, нейросеть для генерации музыки на основе текстовых материалов, — отметил он.

Кроме того, резиденты займутся виртуальным производством контента, связывающим физическую камеру с компьютерной графикой, а также будут создавать инновационное освещение зданий, превращающее фасады, скульптуры и промышленные площадки в арт-инсталляции.

— Московский инновационный кластер продолжает прием заявок на размещение в кластере медиатехнологий. От предпринимателей уже поступило более 100 запросов, — заключил глава города в MAX.

21 января Сергей Собянин объявил о начале отбора компаний для Креативного кластера в Сколково. Он пояснил, что оценивается опыт создания инновационных решений, наличие патентов, конкурентные преимущества и зрелость технологий или продуктов.

Резиденты получат доступ к инфраструктуре — центру обработки данных, зонам пилотирования, офисным помещениям и студии виртуального продакшена, а также комплексную поддержку, включая льготы по аренде и помощь в продвижении