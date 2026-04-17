Назван самый популярный месяц для свадеб в Москве

Московские ЗАГСы получили около 40 тыс. заявлений на регистрацию брака с мая по сентябрь, при этом наибольшим спросом у молодоженов пользуется июнь, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Столичные органы ЗАГС зафиксировали высокий интерес к летним свадьбам, передает ТАСС.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о предпочтениях будущих супругов при выборе даты торжества.

«Всего на период с мая по сентябрь мы получили около 40 тыс. заявлений. Самым популярным месяцем стал июнь – его выбрали более 12 тыс. пар благодаря большому количеству красивых дат. Самая востребованная дата – 26 июня, в этот день будет создано около 1,8 тыс. семей», – сообщила вице-мэр.

В пятерку самых востребованных дат также вошли 6 июня и 8 августа, когда планируют пожениться 1,7 тыс. и 1,2 тыс. пар соответственно. Кроме того, популярностью пользуются 20 и 5 июня.

Высокий интерес сохраняется к июлю и августу: на эти месяцы подано 8,5 тыс. и 8,7 тыс. заявлений.

Традиционно свадебный сезон стартует на Красную горку, которая в этом году пришлась на 19 апреля. С 16 апреля в столице проводятся тематические церемонии на необычных площадках. Например, на одной из них главным гостем стал любимый питомец молодоженов.

Начиная с 17 апреля бракосочетания впервые проходят в Музее шахмат, где поженятся четыре пары, чья история связана с этой игрой. Также регистрации стартовали в усадьбе Воронцово, где создадут более 30 семей. Традиционные церемонии прошли в Мосгордуме, а на Красную горку молодоженов во Дворце бракосочетания № 1 поздравили известные актеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, будущие супруги могут выбрать для регистрации брака необычные локации. В 2025 году самой взрослой невестой столицы стала 91-летняя женщина.