Ликсутов: В наземном транспорте столицы началось тестирование оплаты по биометрии

© Вечерняя Москва

В наземном транспорте столицы стартовало тестирование оплаты поездок по биометрии. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для реализации способа оплаты сотрудники проверяют работу системы автоматического определения местоположения на 18 электробусах маршрута м53.

Нововведения помогут пассажирам определить, в каком автобусе или электробусе они в данный момент находятся, для оплаты проезда.

Всего тесты проходят два способа подтверждения — с помощью Bluetooth-метки в салоне и через камеры, установленные в салоне.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно будет войти в приложение «Метро Москвы», подтвердить местоположение и оплату в приложении.

— Если пользователь решит оплатить проезд «Тройкой», то списания средств по биометрии не произойдет. После масштабирования технологии биометрия станет доступна на всех видах городского транспорта, — цитирует Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

25 современных автобусов большого класса в специальной пригородной модификации также вышли на линию в столичном регионе с 11 апреля. Ко Дню космонавтики запустили маршрут в Краснознаменск.