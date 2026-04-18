Строительство дома на 126 квартир по реновации началось в Измайлово

На востоке Москвы, по адресу: ул. 3-я Прядильная, земельный участок 1а, в рамках программы реновации началось возведение жилого дома общей площадью почти 13 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

«Односекционный дом на 126 квартир возведут по программе реновации в районе Измайлово на востоке столицы. Три квартиры будет обустроено для маломобильных жителей. Для удобства всех жильцов в доме предусмотрены комфортные пространства общего пользования – светлые просторные лифтовые холлы, витражное остекление, широкие дверные проемы и безбарьерная среда. На первом этаже спроектированы комната консьержа и помещение для хранения детских колясок и велосипедов», – приводятся в сообщении слова Овчинского.

Отмечается, что дом будет расположен в нескольких минутах ходьбы от парка Серебряно-Виноградного пруда и комплекса Измайловского кремля. Вокруг находятся объекты инфраструктуры: супермаркеты, пекарни и кафе, салоны красоты и спортивные клубы, медицинские и образовательные учреждения.

Как рассказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков, которого цитирует пресс-служба, Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома в конце марта 2026 года, после чего застройщик практически сразу направил в комитет извещение о начале строительства.

«Весь процесс возведения жилого объекта на земельном участке площадью более 0,3 га пройдет под надзором специалистов «Контроля Москвы». В мероприятиях примут участие специалисты подведомственного Центра экспертиз для инструментального контроля соответствия качества конструкций и материалов проектной документации», – пояснил он.

Уточняется, что проект дома предполагает монолитную технологию строительства с использованием передовых инженерно-технических решений. В отделке экстерьера здания будут использоваться системы навесных вентилируемых фасадов из бетонной плитки и металлических панелей, а для цветового решения выбраны кофейные оттенки. Придомовая территория будет отвечать современным стандартам комфорта и безопасности: детские и спортивные площадки, зоны отдыха и прогулок расположат отдельно от проезжей части. Двор будет освещаться, в нем обеспечат видеонаблюдение.

Программа реновации утверждена в Москве в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».