Синоптики поспорили, вернется ли в Москву снег

Синоптики накануне напугали москвичей арктическим вторжением, которое в понедельник должно принести в столицу снег. По прогнозам, температура воздуха опустится до околонулевых отметок, местами даже возможны заморозки.

В столичном регионе даже может выпасть снег - около 2-5 сантиметров, который пролежит двое суток, говорили в центре погоды "Фобос".

Однако уже сегодня другие синоптики этот прогноз опровергли. Снег пока не прогнозируется, пишет ТАСС. Температура днем составит 2-7 градусов тепла. Как пояснили в Гидрометцентре, прогнозы могут отличаться, потому что синоптики используют разные модели оценки предстоящей погоды.