Синоптик Леус спрогнозировал кратковременные дожди в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал кратковременные дожди в Москве.

По его словам, сегодня столица будет находиться под влиянием обширной циклонической депрессии и связанного с ней атмосферного фронта, приближающегося с юго-запада.

«В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +11…+13 °С, по области ожидается +9…+14 °С. Ветер юго-западный 3—8 м/с.

Ранее Леус заявлял, что весной снежный покров в Москве больше не появится.