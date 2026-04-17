Москву накроют дожди и туман

В пятницу, 17 апреля, Москву накроют кратковременные дожди и туман. Такую погоду предсказала жителям столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

В целом, по словам синоптика, ситуация на улице будет такой же, как и в четверг.

«Ночью будет небольшой дождь, местами, возможно, — туман. Днем также кратковременные дожди», — пояснила Позднякова.

При этом будет достаточно тепло: ночью плюс 6-8 градусов, а днем — плюс 13-15 градусов.

«В Москве в пятницу ожидается ветер переменных направлений, не очень сильный», — заключила специалистка.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что самым дождливым днем недели в Москве станет воскресенье, 19 апреля. С интенсивными осадками в столицу придет и похолодание. Его первые признаки, по словам Шувалова, уже заметны на севере страны, в Мурманске.