В Москве в субботу, 18 апреля, ожидается похолодание до +7-9℃, по области будет +6-11℃.

Об этом в своем канале Max написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погоду в столичном регионе будет формировать циклон, центр которого в середине дня переместится в районы Нижегородской области, — рассказал синоптик.

Он пояснил, что смещаясь с севера на юг, фронтальный раздел сформирует преимущественно облачную погоду. После полудня это приведет к кратковременным дождям и усилению ветра.

По прогнозам Леуса, 18 апреля в мосеве будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., что является близким к норме.

В воскресенье москвичей ожидает дождливая погода, а местами выпадет мокрый снег. Ночью столбики термометра покажут всего +1-3℃, а днем воздух прогреется максимум до 6℃.

Накануне главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание, температура воздуха ночью может опуститься до -2°C.

Она уточнила, что отрицательные значения температуры возможны со вторника, 21 апреля.