Акция "Библионочь" охватит более 200 библиотек Москвы

Провести незабываемую ночь с книгой можно будет 18 апреля в читальнях Москвы. На этот раз юбилейная, 15-я акция "Библионочь" охватит более 200 библиотек. В них зазвучит живая музыка, в читальных залах покажут спектакли, на улицах пройдут квесты и викторины, а известные писатели подпишут книги и пообщаются с гостями. Всего в программе около 1000 событий. Не случайно так много - любителей книг среди москвичей с каждым годом становится все больше. В библиотеках по всему городу, как и в прошлой "Библионочи", ожидается свыше 53 тысяч книголюбов.

Тема акции - "Нить традиций". Во всех библиотеках можно будет послушать произведения знаменитых российских композиторов и стихи поэтов из разных регионов России. Будет много интересного для всей семьи, в том числе для самых маленьких читателей.

Основная программа начнется в 16.00 с детского формата - "Библиосумерек". Главной площадкой станет Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара. Здесь ребята приготовили мастер-классы по украшению матрешек и созданию кокошников, спектакли "Слово о полку Игореве" и "Сказ о Петре и Февронии", а еще постановки театра теней, основанные на нанайских сказках.

Еще в рамках акции ребят буду учить финансовой грамотности. Например, в Библиотеках N 182 и 122 пройдет интерактивное занятие "Сказочный детектив: в поисках финансовой мудрости".

Мероприятия для взрослых начнутся в 18.00. В Библиотеке им. Н.А. Некрасова пройдет девятичасовой фестиваль, посвященный переписке и эпистолярному жанру - филологи, писатели, актеры, режиссеры, психологи будут читать и анализировать переписки Николая Некрасова, Максима Горького, Ивана Шмелёва, Антона Чехова и других, исследуя традицию этого жанра в отечественной литературе.

"Еще у нас пройдет литературная игра "Что? Где? Когда?". Современные писатели, в числе которых Ася Володина, Алла Горбунова, Павел Басинский, Денис Драгунский, Максим Жегалин, Алексей Конаков, Алексей Сальников и другие, прислали знатокам вопросы. В команде знатоков будут читатели библиотеки,

редакторы, филологи и все, кто любит книги", - рассказала "РГ" Екатерина Фадейкина, руководитель отдела пропаганды чтения и продвижения фондов Библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Она добавила, что пройдут и мастер-классы по созданию гирлянд и нанесению на одежду и сумки термонаклеек с Щеном Владимира Маяковского.

"Маяковский, напомню, придумал этого персонажа в письмах Лили Брик, так что на выбор есть Щен с шашлыком в руках, больной, на берегу Атлантического океана и так далее. Из читок - главы "Войны и мира", которые воспроизведут студенты Школы-студии МХАТ", - добавила Фадейкина.

Впервые к акции присоединится проект "Московское долголетие". В 11 центрах проекта в каждом округе пенсионеры встретятся с поэтами и прозаиками, членами Союза писателей России, критиками и преподавателями, специалистами музеев именитых авторов. Впрочем, участники проекта и сами готовы показать много интересного. Например, в центре долголетия "Арбат" не будут дожидаться вечера и уже в 15.00 вокально-инструментальный ансамбль "Московское долголетие" исполнит музыкальное приветствие. Сразу после этого начнется творческая встреча с Александром Антиповым - поэтом и артистом Московского театра поэтов Влада Маленко.

Все мероприятия акции бесплатные. Посмотреть полную афишу и зарегистрироваться на мероприятия можно на ее официальном сайте.